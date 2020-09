Ralf Anders: Pentair Kalifornien kann einerseits global dominierende Billionen-Konzerne hervorbringen, aber andererseits nicht einmal eine Betriebsfeuerwehr organisieren. So machte es zumindest den Eindruck in den letzten Wochen, als dort unfassbare Flächen den Flammen zum Opfer fielen. Doch in allen Weltregionen ist zu beobachten, dass Dürren und Überschwemmungen sich abwechseln und verheerende Schäden anrichten. Ein besseres Wassermanagement wird immer dringlicher. Dafür sind Milliardeninvestitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...