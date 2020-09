Zusammenfassung:

Netze in unterschiedlichen Branchen erfordern eine präzise Synchronisation und Schutz vor GNSS-Schwachstellen

ADVAs TrueTime liefert sehr genaues Timing über PTP-optimierte optische Übertragungskanäle

Integrierte Lösung reduziert den Bedarf an hochleistungsfähigen zentralen Referenzuhren und bietet betriebliche Einsparungen

ADVA (FWB: ADV) kündigte heute eine neue und robuste Methode an, mit der eine beispiellose Präzision in Synchronisationsnetzen erreicht wird. Die neue durchgängige Lösung, die auf ADVAs TrueTime-Technologie basiert, wird sich als Schlüsseltechnologie für 5G-, Smart-Grid- und andere zeitkritische Anwendungen erweisen. Im Gegensatz zu bisher üblichen Methoden der Zeitverteilung verwendet TrueTime einen PTP-optimierten optischen Übertragungskanal, um eine genaue Synchronisierung des Netzes vom Kern bis in den Anschlussbereich zu ermöglichen. Durch die Kombination von zentralen ePRTC-Zeituhren und ultrapräzisen Boundary Clocks wird eine Genauigkeit im Nanosekundenbereich gewährleistet. Die neue Methode bietet nicht nur Präzision auf PRTC-Niveau, sondern ist auch robuster als jede konkurrierende Lösung. Dies ist wesentlich bei der Minimierung von Risiken einer satellitengestützten Synchronisation. Darüber hinaus ermöglicht TrueTime den Betreibern beim Aufbau neuer Netze, die Anzahl der PRTC-Zeituhren und GNSS-Empfänger zu reduzieren, was das Netzmanagement vereinfacht und die Kosten senkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200929005115/de/

ADVAs TrueTime Lösung wird sich für 5G, Smart Grid und andere zeitkritische Anwendungen als unerlässlich erweisen (Graphic: Business Wire)

"Mit TrueTime adressieren wir einige der dringendsten Herausforderungen für Betreiber kritischer Infrastrukturen. Diese Lösung ermöglicht ein hochpräzises Timing im gesamten Übertagungsnetz und bietet eine zukunftssichere Möglichkeit, um die Risiken einer rein satellitengestützten Synchronisation zu minimieren. Von Regierungen, die sich zunehmend um die Nichtverfügbarkeit von GNSS-Signalen sorgen, bis hin zu Mobilfunknetzbetreibern, die neue Dienste einführen, wird sich unsere TrueTime-Technologie als unschätzbar wertvoll erweisen", sagte Henning Hinderthür, VP, Product Line Management, ADVA. "TrueTime kombiniert unsere PTP-optimierte optische Übertragungstechnik FSP 3000 mit unserer ultrapräzisen Oscilloquartz-Technologie. An den zentralen Standorten verwenden wir die PTP-Grandmasters, die den ePRTC-Spezifikationen genügen. In den Metronetzen kommen die Boundary Clocks der Klasse D zum Einsatz. Damit wird das Netz vereinfacht, und es können Kosten eingespart werden. Die Betreiber benötigen weniger Gerätetechnik und können ihre Timing-Infrastruktur optimieren."

ADVA TrueTime bietet ein neues Niveau an robuster und präziser Netzsynchronisation, die auch den Anforderungen anspruchsvollster Anwendungen genügt. Dies wird durch die Verwendung eines bidirektionalen Kanals für SyncE und PTP erreicht. Die Genauigkeit wird durch PRTC/ePRTC-Zeituhren an zentral Standorten, die unsere OSA 5430/40 verwenden, in Kombination mit Cäsium-Atomuhren OSA 3230/3350 gewährleistet. Mit benachbarten Wellenlängen, die außerhalb des Nutzungsbereichs für den Datenverkehr liegen, minimiert TrueTime asymmetrische Verzögerungen und hält weiterhin alle Nutzkkanäle für den Kundenverkehr verfügbar. Darüber hinaus wird jedes Element der TrueTime-Lösung von ADVAs Managementsystem Ensemble Controller und Ensemble Sync Director sehr übersichtlich gesteuert und von der Syncjack-Technologie überwacht. TrueTime ist nicht nur die einzige vollständige Ende-zu-Ende-Lösung, die Timing-, Datenübertragungs- und Überwachungstechnologie kombiniert, sondern bietet auch die Vorteile eines vollständig integrierten Synchronisations-Overlays. Dadurch können Betreiber ihre Innovationszyklen verkürzen und ihre Investitionen schützen.

"Überall auf der Welt erkennen Regierungen und Unternehmen, dass eine rein satellitengestützte Synchronisation anfällig ist für Ausfälle, Fehler und Störungen. Eine Rückfalllösung wird heute als notwendige Maßnahme zur Sicherstellung der Synchronisation angesehen. Was wir heute ankündigen, basiert auf zwei wesentlichen Innovationen von Oscilloquartz. Unsere Boundary Clocks erfüllen jetzt die Leistungsklasse D und unterstützen mehrere, unabhängige Synchronisationsdomänen. Und unsere vollständig redundanten ePRTC-Lösungen nutzen unsere neuen optischen Atomuhren. Dies bedeutet, dass Betreiber die PRTC-Qualität beim Neuausbau ihrer Netze sicherstellen können, ohne an jedem einzelnen Standort in PRTCs investieren zu müssen", kommentierte Nir Laufer, Senior Director, Product Line Management, Oscilloquartz, ADVA. "Von unseren verbesserten Boundary Clocks und der einzigartigen optischen Cäsium-Technologie bis hin zu unserer flexiblen, offenen Übertragungstechnik der FSP 3000 ist jedes Element in unsere TrueTime-Lösung integriert. Alle Netzelemente werden vom leistungsfähigen Ensemble Controller und Ensemble Sync Director gesteuert. Dadurch werden höchste betriebliche Effizienz und Benutzerfreundlichkeit erreicht."

Weitere Informationen zu TrueTime sind in diesen Folien zu finden: https://adva.li/tt-sync-slides.

Zusätzlich kann eine Beschreibung der Lösung heruntergeladen werden: https://adva.li/tt-sync-brief.

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren durchgängige Synchronisationssysteme, die in traditionellen wie auch fortschrittlichen paketvermittelten Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als Unternehmen von ADVA schaffen wir neue Möglichkeiten für die Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oscilloquartz.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.adva.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200929005115/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 1904 69 93 58

public-relations@adva.com



Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 89 890 66 58 54

investor-relations@adva.com