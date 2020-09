DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation

Your Family Entertainment AG und HUAWEI Video gehen Partnerschaft über digitale Channels ein Your Family Entertainment und HUAWEI Video beschließen eine strategische Kooperation, die digitale Fix&Foxi Video-on-Demand (VOD)-Kanäle für HUAWEI Video Kunden weltweit zugänglich macht.

München, 29. September 2020 - Die Your Family Entertainment (YFE), ein führendes Unternehmen im Bereich der Kinder- und Familienunterhaltung verkündet heute eine strategische Content Partnerschaft mit HUAWEI Video, einer der wichtigsten Apps der Huawei Mobile-Plattform, welche eine vielfältige Anzahl an internationalen und lokalen Videoinhalten anbietet. Mit dieser Kooperation stellt YFE ihre Fix&Foxi-Streaming Channels der HUAWEI Videoplattform als (Mini-)SVOD Format zur Verfügung. Die Kanäle werden die bekanntesten Serien des Unternehmens aus ihrem umfangreichen Portfolio an hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen zeigen. Huawei plant dabei den Roll-Out der Kanäle in verschiedenen Ländern Europas, in Teilen Asiens (ohne China) und der MENA-Region.



HUAWEI Video baut derzeit eine internationale "Mobile Video"-Plattform auf, um seinen Kunden "globale + lokale" Programme in vielen Ländern und Regionen anzubieten. Dabei arbeitet HUAWEI Video mit internationalen und regionalen Content-Partnern zusammen, die verschiedene Kategorien zum Angebot beisteuern. Armin Schnell, EVP Sales der Münchner Your Family Entertainment AG, äußert: "Wir freuen uns mit HUAWEI VIDEO zusammenzuarbeiten und unsere Inhalte international auf ihrer Plattform verbreiten zu können. Unser Ziel ist möglichst viele, loyale Zuschauer für unsere kindgerechten Inhalte zu gewinnen. Diese Partnerschaft passt perfekt zu unserer digitalen Expansionsstrategie, bei der wir mit global starken Partnern kooperieren." "HUAWEI Videos Ansatz ist das Anbieten von hochqualitativen Services für unsere Kunden basierend auf einer starken Infrastruktur. Dank der Zusammenarbeit mit unseren Partnern können wir unseren Kunden qualitative Inhalte anbieten und diese Kooperation mit Blick auf eine gemeinsame Entwicklung zukünftig weiterentwickeln," sagt James Xu, Huawei Consumer Cloud Service Video Business Dept Director.



Über die Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus.



