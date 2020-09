Electronic Arts - Mit Skaleneffekten zu hohen Margen und starker Bilanz Privatinvestor Podcast #22 von Henning Lindhoff, Redakteur Der Privatinvestor, am Dienstag, den 29. September 2020 Electronic Arts arbeitet hoch profitabel. Die Rentabilität des Unternehmens ist in den letzten zehn Jahren dramatisch gestiegen, mit Nettogewinnspannen, auf die einige Konkurrenten neidisch sind. Die Cashflow-Maschine läuft. Höchste Zeit also, dass wir im Privatinvestor Podcast einmal genauer hinschauen. Auch diese ...

