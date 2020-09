Die heftige Korrektur an den Märkten hat auch Nordex nicht verschont. Nach dem Sprung auf ein neues Corona-Erholungshoch am 18. September hat die Aktie in der Spitze 16 Prozent verloren. Doch die Aussichten für den Turbinenbauer stimmen, der TecDAX-Titel hat das Potenzial für eine neue Attacke auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,10 Euro.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg beschäftigen sich derzeit 14 Analysten mit der Nordex-Aktie. Acht davon raten zum Kauf, lediglich ein Experte empfiehlt Nordex zum ...

