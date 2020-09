Nachdem die Aktie der Lufthansa in der Vorwoche noch ein neues 17-Jahres-Tief markiert hatte, glückte gestern zumindest ein freundlicher Start in die neue Börsenwoche. Doch die Lage ist weiterhin alles andere als erfreulich für die Anteilseigner des Luftfahrtkonzerns. Die Passagiernachfrage bleibt äußerst schwach. Konzernchef Carsten Spohr erklärte nun bei Bloomberg TV Asia, dass 2021 wohl auch noch etwa 50 Prozent der Flugzeuge am Boden bleiben dürften. Damit drohen dem Konzern nach den tiefroten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...