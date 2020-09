Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für den Rentenmarkt erwarten wir auch in dieser Woche kaum anhaltende Impulse, so die Analysten der DekaBank.Bei Renditen 10-jähriger Bunds leicht unter -0,50% scheine der Markt im Gleichgewicht. Daran sollte auch die in dieser Woche zu erwartende starke Emissionstätigkeit bei Staatsanleihen am langen Ende der Kurve wenig ändern. Der Spielraum für Renditeanstiege bleibe begrenzt. Für weitere Renditerückgänge bedürfe es eines deutlichen Anstiegs der Risikowahrnehmung und damit weiter fallender Aktienkurse. ...

