Im Vorfeld des geldpolitischen Treffens der Reserve Bank of Australia (RBA) am 6. Oktober glauben die Analysten der Citigroup, dass die australische Zentralbank die Politik wahrscheinlich unverändert beibehalten und die Gespräche über die negativen Zinssätze abbrechen wird. Wichtige Zitate "Die RBA befindet sich in einer Warteschleife." "Die RBA ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...