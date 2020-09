DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preise in Sachsen nahezu stabil im September

Die sächsischen Verbraucherpreise sind im September nahezu stabil geblieben. Wie das Statistische Landesamt meldete, verharrte die Jahresteuerungsrate bei 0,1 Prozent. Geprägt wird das aktuelle Preisniveau nicht zuletzt durch die günstigen Entwicklungen bei Heizöl (minus 30,2 Prozent) und Kraftstoffen (minus 11,2 Prozent). Ohne deren Einfluss hätte sich innerhalb Jahresfrist eine Teuerung von 0,8 Prozent ergeben. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent.

Öffentliche Schulden im ersten Halbjahr auf neuem Höchststand

Zum Ende des ersten Halbjahres 2020 waren Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung in Deutschland einschließlich aller Extrahaushalte mit 2,109 Billionen Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen verschuldet. Das ist der höchste jemals ermittelte Stand in der Schuldenstatistik, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der bisherige Höchststand war im Jahr 2010 gemessen worden.

Bericht: Bundesregierung will private Feiern auf 25 Teilnehmer begrenzen

Die Bundesregierung will beim Corona-Gipfel der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einem Medienbericht zufolge strengere Regeln für private Feiern durchsetzen. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Telefonschalte zwischen dem Bundeskanzleramt und den Chefs der Staatskanzleien der Länder berichtete, sollen private Feiern nach dem Willen der Bundesregierung nur noch mit maximal 25 Personen stattfinden dürfen.

Niederlande verschärfen Corona-Maßnahmen

Die Niederlande verschärfen wegen steigender Infektionszahlen ihre bislang eher lockeren Corona-Auflagen. In den drei größten Städten Amsterdam, Rotterdam und Den Haag sei die Lage inzwischen "ernst", sagte Regierungschef Mark Rutte. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Gesundheitsminister Hugo de Jonge sagte: "Wir tun unser bestes, aber das Virus ist besser." Die Zahl von derzeit fast 3.000 Neuinfektionen pro Tag könne schon bald auf 5.000 steigen.

Tschechien und Slowakei wollen wegen Corona wieder Notstand ausrufen

Tschechien und die Slowakei wollen wegen steigender Corona-Infektionszahlen wieder den Notstand ausrufen. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis sagte im Fernsehsender Nova, seine Regierung werde am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammenzukommen, um den Notstand auszurufen. Zu konkreten Auswirkungen und möglichen Verschärfungen der Corona-Regeln machte er zunächst keine Angaben.

Von der Leyen hält Abkommen mit Großbritannien noch für möglich

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist nach eigenen Angaben optimistisch, dass die EU und Großbritannien in den festgefahrenen Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen doch noch ein Abkommen vereinbaren. "Wir wollen ein Abkommen und ich bin immer noch überzeugt, dass ein Abkommen möglich ist", sagte von der Leyen bei einem Treffen mit dem portugiesischen Regierungschef Antonio Costa in Lissabon.

UN-Sicherheitsrat soll über Kämpfe in Berg-Karabach beraten

Angesichts der Eskalation in der Kaukasusregion Berg-Karabach soll der UN-Sicherheitsrat nach Angaben von Diplomaten am Dienstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Die Initiative für das Treffen hinter verschlossenen Türen sei von Deutschland und Frankreich ausgegangen, hieß es am UN-Sitz in New York. Mehrere weitere europäische Länder hätten diese unterstützt.

US-Demokraten schlagen 2,2 Billionen Dollar schweres Hilfspaket vor

Die Demokraten unternehmen einen neuen Versuch, Bewegung in die Verhandlungen über neue Hilfsmaßnahmen für die US-Wirtschaft zu bringen. Eine Gesetzesvorlage der Demokraten sieht nun vor, 2,2 Billionen Dollar in die Hand zu nehmen, unter anderem zur weiteren Unterstützung der durch Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen. Diese sollen nach dem Vorschlag wie bislang 600 Dollar monatlich erhalten.

Trump will 150 Millionen Corona-Schnelltests verteilen lassen

US-Präsident Donald Trump hat die Verteilung von 150 Millionen Coronavirus-Schnelltestsätzen durch seine Regierung angekündigt. 50 Millionen der Testsätze sollen an Altenheime, Einrichtungen zum betreuten Wohnen und andere besonders durch das Virus gefährdete Institutionen ausgegeben werden, wie Trump mitteilte.

Brasiliens Regierung kippt Schutzregelungen für Natur an Atlantikküste

Die Regierung des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat Regulierungen für den Naturschutz an der Atlantikküste des Landes aufgehoben. Die Entscheidung wurde in einer Sitzung des Nationalen Umweltrates getroffen, der von dem umstrittenen Umweltminister Ricardo Salles geleitet wird. Die Regelungen aus dem Jahr 2002 stellten Mangroven- und von Buschwerk überwucherte Dünenlandschaften unter Schutz. Sie könnten nun für Immobilienprojekte geöffnet werden, wie Umweltschützer befürchten.

Gesetzentwurf in Nicaragua sieht Haftstrafen für Falschinfos im Internet vor

Ein in Nicaragua geplantes Gesetz sieht Haftstrafen für die Verbreitung von Falschinformationen im Internet vor. Laut dem von Abgeordneten der Regierungspartei eingebrachten und veröffentlichten Gesetzentwurf soll die Verbreitung "falscher" und "verzerrter" Informationen mit zwei bis vier Jahren Gefängnis bestraft werden können. Die Strafen sollen für solche Informationen verhängt werden, welche "Alarm, Unruhe und Furcht in der Bevölkerung" auslösen könnten.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Sep 95 (Aug: 95)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Sep PROGNOSE: 92

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Sep -0,2% (PROG: -0,3%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep +0,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep -0,1% gg Vm

Südkorea Index Frühindikatoren Aug 100,9 (Juli: 100,3)

