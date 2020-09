Desinfektionsmittel aus Ethanol oder Wasserstoff aus Methan - Biokraftstoffe erleben ihren zweiten Frühling. Vor allem die Klimaziele für 2030 sorgen für große Fantasie.Biogas oder Wasserstoff - oder sogar beides in Kombination? Biokraftstoff-Aktien erleben in diesen Tagen ihr furioses Comeback. Denn die Kassen von Verbio und Co klingeln wieder - die jüngsten Ergebnisse sind überraschend stark.Auch Microsoft-Gründer Bill Gates sorgt für einen Stimmungsumschwung der Investoren. Seit er 1999 soziale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...