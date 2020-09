Unterföhring (ots) - Das "ProSieben Spezial: Rechts. Deutsch. Radikal." bewegt Deutschland und erzielt am Montagabend 14,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) in der Prime Time auf ProSieben. 1,33 Millionen junge Zuschauer (Z. 14-49 J.) verfolgen die investigative Doku von und mit Journalist Thilo Mischke und machen die Sendung damit zur reichweitenstärksten in der Prime Time bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Hashtag RechtsDeutschRadikal hält sich über die gesamte Dauer der Sendung auf Platz eins der deutschen Twitter-Trends. Mit 10,8 Prozent Marktanteil ist ProSieben Tagesmarktführer am Montag.Die Liveausgabe von "Late Night Berlin" erzielt im Anschluss an das "ProSieben Spezial" sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Pressestimmen aus Deutschland und der Welt:Frankfurter Allgemeine: "Dem Reporter Thilo Mischke von ProSieben istmit seiner Dokumentation 'Rechts. Deutsch. Radikal' ein Coupgelungen."stern: "Bemerkenswert ist übrigens nicht nur die journalistischeLeistung von Thilo Mischke, sondern auch die Tatsache, dass ProSiebendiese Sendung zur Primetime ausstrahlt."Süddeutsche Zeitung: "Eine aufwendig recherchierteFernsehdokumentation zeigt das neue Selbstbewusstsein jungerRechtsradikaler - und dokumentiert verstörende Ansichten einesAfD-Funktionärs."Der Spiegel: "Stattdessen ging's Kopfüber in den Kaninchenbau desRechtsextremismus. Bisweilen ist das behäbig, nach allen Regeln desGenres viel zu lang und KennerInnen der Szene ohnehin alles längstbekannt. Dennoch ist es in genau dieser Form, auf diesem Sendeplatzund zu diesem Zeitpunkt sensationell."DWDL: "'Rechts. Deutsch. Radikal.': So schmerzhaft war ProSieben nie"Washington Post: "German media reported that Lueth told a youngblogger in February that the worse off Germany is, the better itwould be for his party, and that migrants coming to the country'could still be shot later on (...) or gassed.'The meeting was secretly filmed by broadcaster ProSieben for adocumentary to be aired Monday about Germany's far right."Le Monde: "En Allemagne, l'AfD exclut un de ses cadres qui a proposéde " gazer " les réfugiés"Angemerkt: der Tweet "Wer Hilfe zum Ausstieg aus der rechten Szenebraucht, findet sie unter +49 30 23489328 oder hierexit-deutschland.de/ausstieg/ P7Spezial RechtsDeutschRadikal", warmit über 250.000 Impressionen einer der erfolgreichsten des Abends.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 29.09.2020 (vorläufig gewichtet: 28.09.2020)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionSimon WalterSimon.Walter@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4719764