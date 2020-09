In der Spitze schoß der Kurs von Piedmont Lithium um über 200 % in die Höhe. Tesla hat den Lithium Produzent als neuen Partner für die Lieferung von hochreinem Lithiumerz ausgewählt. Soll man einen solchen Titel ernsthaft anschauen? Eine echte Herauforderung! Alles weitere in der heutigen AB-Daily.



