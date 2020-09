Bocholt (ots) - Rose Bikes wird offizieller Fahrrad-Ausstatter des SC Freiburg. Der Bocholter Bikehersteller wirbt zudem bei allen Bundesligaspielen auf dem linken Trikotärmel der SC-Profis und setzt sich gemeinsam mit dem Sport-Club dafür ein, das Fortbewegungsmittel Fahrrad nachhaltig zu stärken.Offizieller Fahrrad-Ausstatter: Rose Bikes bringt seit 1907 Menschen aufs Rad - und dabei spielt es keine Rolle, ob es als Trainingsgerät, Fortbewegungsmittel im Alltag oder als Bikepacking-Begleiter dient. Radfahren ist mittlerweile zu einem echten Lifestyle geworden - nicht zuletzt in der Fahrradstadt Freiburg. Für die Spieler des SC Freiburg dient "das Velo", wie es SC-Trainer Christian Streich häufig nennt, als Trainingsgerät, zur Regeneration oder auch als Fortbewegungsmittel im Trainingslager. Als neuer offizieller Fahrrad-Ausstatter des SC Freiburg versorgt Rose die gesamte Mannschaft und das Funktionsteam des Sport-Club mit den neusten Bikes aus seinem Portfolio.Präsenz auf dem Trikotärmel: Im Zuge der neuen Zusammenarbeit wird das Logo von Rose Bikes zudem bei allen Bundesligapartien des SC Freiburg an prominenter Stelle am linken Ärmel platziert sein. Bereits beim ersten Heimspiel des Sport-Club in der Saison 2020/21 im Schwarzwald-Stadion gegen den VfL Wolfsburg war Rose Bikes auf allen Trikots der SC-Spieler präsent.Gemeinsames Engagement für eine nachhaltigere Zukunft: Rose Bikes und der SC Freiburg wollen zudem gemeinschaftlich das Fortbewegungsmittel Fahrrad nachhaltig stärken. Mithilfe von verschiedenen Maßnahmen soll dabei sensibilisiert werden, dass es Alternativen zum Autofahren und viele einfache Möglichkeiten gibt, sich für eine klimaneutrale Zukunft einzusetzen. Dieses Vorhaben passt zum erst kürzlich verabschiedeten "Green Codex" von Rose Bikes (rosebikes.de/nachhaltigkeit), aber auch zu den zahlreichen Aktivitäten des SC Freiburg im Rahmen seines Gesellschaftlichen Engagements ("SC Freiburg - Mehr als Fußball").Rose Bikes möchte im Zuge des neu geschlossenen Sponsorships die Partnerschaft aktiv leben und sichtbar machen. Dazu sagt Thorsten Heckrath-Rose: "Durch die Partnerschaft mit dem SC Freiburg haben wir als Bike-Spezialist die Chance, unsere Zielgruppen zu erweitern. Zum einen bekommen wir einen besseren Einstieg in einen sportlichen Bereich außerhalb des Radkosmos, zum anderen ist der Großraum Freiburg eine echte Fahrradhochburg und für uns deshalb besonders spannend", so der Geschäftsführer von Rose Bikes.Oliver Leki, Vorstand des SC Freiburg, sagt: "Wir freuen uns, mit Rose Bikes einen Partner gefunden zu haben, der uns mit hochwertigen Fahrrädern ausstattet und zudem auf unserem Trikotärmel wirbt. Rose Bikes und der Sport-Club verkörpen ähnliche Werte, denken und handeln nachhaltig und passen daher sehr gut zusammen."Über die ROSE Bikes GmbHROSE Bikes ist eine vertikale Performance- und Lifestyle-Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die seit 1907 zum Radfahren bewegt. Der Fokus des 480 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigens entwickelten Rennrädern, Mountainbikes und E-Bikes in Premiumqualität, die am Hauptsitz montiert und europaweit vertrieben werden. Im Onlineshop findet der Kunde zusätzlich ein 50.000 Artikel umfassendes Sortiment aus Fahrradteilen, -Bekleidung und -Zubehör. Stationär ist die Produktpalette in Bocholt, München, Berlin, Posthausen, Mannheim sowie in Meilen am Zürichsee (CH) erlebbar. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist Vorreiter im Multichannel-Handel und vernetzt die on- und offline Touchpoints wie kein Zweiter.https://www.rosebikes.de/Der SC Freiburg:Der 1904 gegründete SC Freiburg stieg 1993 erstmals in die Bundesliga auf und spielt in der Saison 2020/21 in seiner 21. Erstligasaison. Mit knapp 25.000 Mitgliedern zählt der Sport-Club zu den größten Vereinen Baden-Württembergs. Der SC Freiburg versteht sich als Ausbildungsverein, der bereits seit 2001 - bevor im deutschen Profifußball verpflichtend Nachwuchsleistungszentren (NLZ) eingeführt wurden - in der "Freiburger Fußballschule" junge Spieler zu gestandenen Profis formt. Mit wirtschaftlicher Weitsicht, einem familiären Klima sowie personeller Konstanz ist es dem SC Freiburg gelungen, anderen finanziell oftmals besser gestellten Clubs auf Augenhöhe zu begegnen. Auch abseits des Platzes ist sich der Verein seiner Verantwortung bewusst: Mit gesellschaftlichen Engagement ("SC Freiburg - mehr als Fußball") in den Bereichen Bewegung, Bildung, Solidarität und Umwelt möchte der Sport-Club gemeinsam mit seinen Sponsoren und Partnern einen gesellschaftlichen Beitrag leisten.
https://www.scfreiburg.com/