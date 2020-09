Tech-IPOs aus Kalifornien erzielen in diesen Wochen Rekordpreise. Hightech aus "good old Germany" hingegen erweist sich als Ladenhüter. Die Aktie von Hensoldt (WKN: HAG000) kam beim Börsenpublikum zunächst überhaupt nicht gut an. Zu Unrecht? Das ist Hensoldt Im Februar 2017 verkaufte die Airbus Group (WKN: 938914) ihre Rüstungselektroniksparte an den Private-Equity-Investor KKR für 1,1 Mrd. Euro, bezogen auf den Wert des operativen Geschäfts (Enterprise Value). Dreieinhalb Jahre später wurde sie ...

