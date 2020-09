Tampons gehören nicht in die Toilette. Aber wohin mit dem Bausch aus Zellstoff und Plastik? "Fulfil" heißt eine Papierverpackung, in der jeder einzelne Tampon von einer gefalteten Entsorgungstasche begleitet wird und so bei nächster Gelegenheit in den Müll wandern kann. Dafür gab es nun den Deutschen Verpackungspreis. Die nachhaltige Lösung stammt von Maureen Madou Seel, Mirjam Bauer und Nora Karl. Sie haben die Idee im Seminar "Verpackungsdesign" bei Prof. Steffen Schulz am Fachbereich Design der FH Münster, der Münster School of Design (MSD), entwickelt. "In dem Projektseminar geht es immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...