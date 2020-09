Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte gingen zunächst mit Abschlägen in die neue Woche, bevor EZB-Chefin Lagarde die Handlungsbereitschaft der EZB betonte und für Unterstützung sorgte, berichten die Analysten der Helaba.Die Peripheriespreads hätten sich tendenziell eingeengt. Heute würden die Marktteilnehmer den Blick vor allem auf Italien richten, denn dort stünden gleich drei Emissionen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 8,25 Mrd. EUR im Kalender. Zudem gebe es Aktivitäten in Großbritannien und in Finnland. Die Finanzagentur des Bundes habe gestern zudem den aktualisierten Emissionskalender für das vierte Quartal veröffentlicht. Vor allem bei Geldmarktinstrumenten erhöhe sich das Emissionsvolumen gegenüber den ursprünglichen Planungen um 6 Mrd. EUR als Folge der Corona-Pandemie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...