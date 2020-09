Der US-Autobauer Ford hat Investitionen in Höhe von 1,8 Milliarden kanadischen Dollar in sein Werk in Oakville (Ontario) angekündigt. Damit soll das Werk bis 2024 für die Fertigung von Batterie-elektrischen Autos umgerüstet werden. Die Ankündigung ist Teil eines Abkommens mit der Gewerkschaft Unifor. Nähere Details zu den Elektroautos, die in Oakville produziert werden sollen, nennt Ford in seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...