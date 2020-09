DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ist abgeschlossen München - 29.09.2020 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) vollzieht den von der Hauptversammlung beschlossenen Aktiensplit. Den Aktionären stehen aufgrund ihres bisherigen Aktienbesitzes vier neue Aktien zu. Der dafür relevante Aktienbesitz wird am 7. Oktober 2020 abends nach Börsenschluss ermittelt (Record Date). Der jeweilige prozentuale Anteil eines Aktionärs am Kapital der EQS Group AG verändert sich hierdurch nicht. Die Umsetzung des Aktiensplits erfolgt durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Das Grundkapital der EQS Group AG ist entsprechend des Hauptversammlungsbeschlusses vom 17. Juli 2020 um EUR 5.739.912,00 auf EUR 7.174.890,00 erhöht worden. Die Durchführung dieser Kapitalerhöhung wurde am 3. September 2020 ebenso wie die weiteren beschlossenen Satzungsänderungen in das Handelsregister eingetragen. Das Grundkapital beträgt also nunmehr EUR 7.174.890,00. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien soll durch den Aktiensplit in Form der Zuteilung von jeweils vier neuen Aktien pro einer bestehenden Aktie entsprechend angepasst werden. Da sich sämtliche Aktien der EQS Group AG in Girosammelverwahrung befinden, brauchen die Aktionäre hinsichtlich der Zuteilung der neuen Aktien nichts zu veranlassen. Die neuen Aktien werden im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Segment m:access der Börse München ab dem 6. Oktober 2020 handelbar sein. Die Zuteilung der neuen Aktien durch die jeweiligen Depotbanken erfolgt für die berechtigten Aktionäre am 8. Oktober 2020 mittels Depotgutschrift. André Marques, CFO der EQS Group AG: "Mit dem Aktiensplit wird die EQS-Aktie für Investoren, insbesondere für private Anleger, noch attraktiver und liquider. Wir vereinfachen so für viele Privatanleger und für die Teilnehmer unseres Mitarbeiterbeteiligungsprogramms die Investition in unser Unternehmen." Es wird erwartet, dass sich das Kursniveau der Aktie entsprechend anpasst. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt und notieren unter der gleichen Wertpapierkennnummer (ISIN DE0005494165) wie die alten Aktien. Weitere Hinweise: Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone ( http://newsapp.dgap.de ). Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren. Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinien-Management, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit über 350 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-21029833 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com

