München (ots) -Ein Ereignis im Leben, das Familie, Freunde und Feindezusammenbringt: "Das Begräbnis" (AT). Die neue ARD-Degeto-Impro-Serievon Jan Georg Schütte erzählt von der Beerdigung eines altenPatriarchen, zu der geladene und ungebetene Gäste kommen. Dasemotionale Wiedersehen bringt viele Geheimnisse aus der Vergangenheitan die Oberfläche, die der Verstorbene eigentlich mit ins Grab nehmenwollte ...Nach nur zwei Tagen ist das neue, experimentelle Impro-Comedy-Projekt"Das Begräbnis" (AT) erfolgreich abgedreht. Das herausragendeSchauspieler-Ensemble umfasst Jörg Gudzuhn, Charly Hübner, AnjaKling, Claudia Michelsen, Uwe Preuss, Christine Schorn, CatrinStriebeck, Devid Striesow, Enno Trebs, Adina Vetter und vieleweitere. Die Darstellerinnen und Darsteller spielen ohne Drehbuch,sie improvisieren die konfliktgeladenen Szenen rein auf Grundlageihrer Rollenprofile.Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte über das Konzept: "Warum ichimprovisiere? Weil ich damit die Schauspieler und ihre Fantasie inden Mittelpunkt stellen kann. Weil es sich bewährt hat. Weildefinitiv alle Abteilungen vor Drehbeginn kurz vorm Infarkt stehen.Das gibt immer schön lebendige Ergebnisse."Die sechs 45-minütigen Episoden der Comedy-Serie "Das Begräbnis" (AT)werden exklusiv vorab in der ARD-Mediathek gezeigt. Im Ersten wirddann ein 90-minütiger Fernsehfilm präsentiert. Jede der sechs Folgenfokussiert sich auf eine Figur und erzählt jeweils aus deren Sicht.Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto: "DieImpro-Serie 'Das Begräbnis' ist die erste Serie von vielen weiteren,die die ARD Degeto exklusiv für die ARD-Mediathek produzieren lässt.Wir erleben die Ereignisse rund um 'Das Begräbnis' aus sechs jeweilssehr unterschiedlichen Blickwinkeln und Gefühlslagen. Ich binüberzeugt: Das wird ein Highlight für alle Liebhaber des abgründigenHumors!"Zum Inhalt: Sie kommen alle zusammen, um Abschied von Wolff-DieterMeurer zu nehmen: Geschätztes Mitglied der Gemeinde Lassahn amSchaalsee in Mecklenburg-Vorpommern. Geliebter Ehemann der im Dorfunbeliebten Gaby Krolmann-Meurer (Catrin Striebeck). Vater von vierKindern - Sabine Stenz-Meurer (Claudia Michelsen), Thorsten (DevidStriesow) sowie Mario Meurer (Charly Hübner) aus erster Ehe mitHildegard Meurer (Christine Schorn) und Kevin Krolmann-Meurer (EnnoTrebs) aus zweiter Ehe. Geschäftsführer der Sanitärfirma Meurer.Freund aus DDR-Zeiten, der für manche zum Feind wurde. Kaum ist derSarg unter der Erde, kommen schmutzige Geheimnisse ans Licht undeinige Fragen tauchen auf: Wer war Wolff-Dieter Meurer wirklich,welchen Repressionen der Stasi war er ausgesetzt und was passiert mitdem Erbe?"Das Begräbnis" (AT) ist eine Produktion der Florida Film GmbH imAuftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzenten sind Lars Jessen,Klaas Heufer-Umlauf und Sebastian Schultz. Die Regie führt Jan GeorgSchütte. Das Multikamerasystem verantworten Oliver Schwabe undNikolas Jürgens. Geschnitten werden der Spielfilm von Benjamin Ikesund die Serienfolgen von Tina Freitag sowie Ulf Albert. Die Redaktionliegt bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto). Pressekontakt:ARD DegetoNatascha LieboldTel: 069/1509-346E-Mail: natascha.liebold@degeto.dePEPPERSTARK GmbHLinda FellerTel: 089/4114-7757E-Mail: linda.feller@pepperstark.de