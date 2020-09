NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Verkauf der Frontkamerasoftware-Sparte an Volkswagen sei gesundes Portfoliomanagement des Autozulieferers, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde Kapital frei, dass in Elektrifizierung und Sensorlösungen für Fahrerassistenzsysteme fließen könne./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 08:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / 08:25 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A13SX22

HELLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de