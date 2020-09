Der Streit zwischen Apple und Epic Games um die iOS-Version von Fortnite könnte sich noch eine ganze Weile hinziehen. Vor Juli nächsten Jahres komme es kaum zu einem Prozess, sagte die zuständige Richterin Yvonne Gonzalez Rogers. Sie halte es für angemessen, die Entscheidung Geschworenen zu überlassen, sagte sie in einer Online-Anhörung am Montag. Apple und die Spielefirma Epic Games müssten diesem Vorschlag aber noch zustimmen. Der Streit könnte am Ende beeinflussen, wie Apps auf Smartphones vertrieben werden -...

Den vollständigen Artikel lesen ...