Malé, Malediven (ots/PRNewswire) - Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi und Conrad Maldives Rangali Island sind bereit, ihre Gäste mit Sicherheit und Zuversichtlichkeit zu begrüßenInmitten von einzigartigen Atollen, umgeben von azurblauem Wasser, weißem Pudersand und einer unglaublichen Vielfalt an Meerestieren liegen die Hilton (https://www.hilton.com/en/corporate/)-LuxusresortsWaldorf Astoria Maldives Ithaafushi (https://waldorfastoria3.hilton.com/en/hotels/maldives/waldorf-astoria-maldives-ithaafushi-MLEONWA/index.html) und Conrad Maldives Rangali Island (https://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/maldives/conrad-maldives-rangali-island-MLEHICI/index.html). Mit einem erhöhten Versprechen der Sicherheit und des Wohlbefindens heißen sie Reisende in ihrem Teil des Paradieses willkommen.Jenseits des unübertroffenen Qualitätsniveaus der Gastfreundschaft von Hilton, das anspruchsvolle Gäste in den beiden maledivischen Resorts erwarten können, erhalten Besucher auch die Gewissheit, dass die Resorts die branchenführenden Standards für Sauberkeit und Desinfektion des firmeneigenen Hilton CleanStay (https://newsroom.hilton.com/corporate/news/hilton-cleanstay-a-new-standard-of-cleanliness)-Programms eingeführt haben. Gleichzeitig halten sie sich an die maledivischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften."Als ein Unternehmen, das seit mehr als hundert Jahren im Gastgewerbe tätig ist, stehen für uns immer das Wohlbefinden und die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter an erster Stelle. Mit Blick auf die Frage, wie wir uns den sich verändernden Bedürfnissen und Vorlieben unserer Gäste anpassen können, erfüllt uns der hohe Einsatz unserer Mitarbeiter für die Gewährleistung der absoluten Sicherheit und Zuversichtlichkeit unserer Gäste mit großer Freude. Unabhängig davon, ob sie sich für einen Aufenthalt im Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi oder im Conrad Maldives Rangali Island entscheiden, bin ich fest davon überzeugt, dass unsere Gäste faszinierende neue Erfahrungen machen werden, wenn sie das gewohnte Qualitätsniveau der Hilton-Gastfreundschaft genießen", sagte Paul Hutton, Vizepräsident im Geschäftsbereich Operations, Hilton, Südostasien.Von der Ankunft bis zum Check-In und während ihres gesamten Aufenthalts profitieren die Gäste von einem höheren Sauberkeits- und Hygienestandard. Dieser baut auf hohen Hilton-Standards in den Bereichen Housekeeping und Hygiene auf, die zuvor bereits Reinigungsprodukte in Krankenhausqualität und aktualisierte Richtlinien enthielten."Als erstes internationales Hotelunternehmen, das vor mehr als zwanzig Jahren auf die Malediven kam, haben wir uns vorgenommen, unseren Gästen unvergessliche und inspirierende Erlebnisse an diesem beliebten Reiseziel zu bieten. Wir sind absolut begeistert, die Gäste erneut in unseren Resorts zu begrüßen", sagte Nils-Arne Schroeder, Vizepräsident im Geschäftsbereich Luxus und Lifestyle, Asien-Pazifik."Unsere motivierten Mitarbeiter setzen sich dafür ein, auch weiterhin einen unvergleichlichen und persönlichen Service zu bieten, um den Bedürfnissen und Vorlieben unserer Gäste gerecht zu werden und ihnen in dieser besonderen Zeit eine sichere und geschützte Umgebung zu bieten", fügte Schroeder hinzu.Das renommierte Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, das kürzlich sein erstes Jahr seit seiner Eröffnung gefeiert hat, bietet seinen Gästen ein Gefühl von gehobenem Luxus in einer exklusiven tropischen Enklave, eine Fülle von Aktivitäten für Gäste jeden Alters und einen persönlichen Concierge-Service, der es den Gästen ermöglicht, lebenslange Erinnerungen zu schaffen.Das Resort mit 119 Villen, das außerdem erst vor kurzem mit zwei bedeutenden Titeln in der begehrten jährlichen Liste der Travel + Leisure World's Best Awards ausgezeichnet wurde, heißt seine Gäste in einer Welt des visionären Designs willkommen, in der Elite-Reisende mit einem anspruchsvollen Auge exquisite Architektur und Design schätzen, die sich hervorragend in die Landschaft einfügen. Das Resort wurde so entworfen, dass es den örtlichen Umweltanforderungen und -bedürfnissen entspricht. Jeder Aspekt des Resorts ist von der natürlichen Umgebung und dem lokalen Architekturstil mit einem luxuriösen Flair geprägt. Bei der Ankunft werden die Gäste von einem atemberaubenden Blick auf die Villen in der malerischen Landschaft der Malediven empfangen, die von der Schönheit der Insel, den natürlichen Ressourcen und der lokalen Kultur inspiriert sind.Ganz im Sinne des reichen Vermächtnisses kulinarischer Innovation und Exzellenz der Marke Waldorf Astoria wurde das Resort so angelegt, dass es luxuriöse Freizeitliebhaber mit einem anspruchsvollen Gaumen und einer Vorliebe für die internationale Küche anspricht. Es bietet zehn Speiselokale mit Spezialitäten, in denen die frischesten Produkte in einer außergewöhnlichen Kulisse serviert werden - diese Vielfalt ist ein Novum für die Malediven. Unabhängig von ihren Vorlieben können die Gäste zwischen mehreren Lokalen wählen, die von inspirierten Speisen in Baumwipfeln und privaten Weinkellern in einer Höhle über ökologische Bauernhäuser bis hin zu einem authentischen chinesischen Restaurant reichen. Besondere Anlässe können auch an spektakulären Orten veranstaltet werden, wie auf der privaten Sandbank des Resorts oder in den komfortablen Villen.Das Conrad Maldives Rangali Island wird ab dem 28. September 2020 wieder für Gäste eröffnet und ist bekannt für seine traumhaften weißen Sandstrände und seine fantastische Unterwasserwelt. Das schöne Resort liegt nur eine kurze Strecke mit dem Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen Malé entfernt und befindet sich mitten in den optimalsten Tauch- und Schnorchelgebieten der Malediven.Gäste, die eine ruhige Auszeit planen, können ein authentisches maledivisches Rückzugsgebiet auf der Insel Rangali genießen und gleichzeitig die Einrichtungen der größeren und lebhafteren Insel Rangali-Finolhu besuchen. Beide Inseln sind über eine 500 Meter lange Brücke miteinander verbunden. Für ein authentisches Wellness-Erlebnis steht den Gästen The Spa Retreat zur Verfügung, das 100 Meter von der Spitze der Hauptinsel entfernt ist.Die inspirierende Insel-Oase im Süd-Ari-Atoll ist mit 151 speziell entworfenen Villen und Suiten ein wahrer Gourmet-Genuss mit einer Auswahl an zwölf prämierten Restaurants und Bars, zwei Wellnessbereichen und einer Auswahl an kulturell inspirierten Erlebnissen und Aktivitäten inmitten der beeindruckenden maledivischen Umgebung.Das jüngste von Conrad Maldives vorgestellte architektonische Wunderwerk ist die erste Unterwasser-Residenz der Welt: THE MURAKA. Es ist eine einzigartige, zweistöckige Residenz mit einer Suite, die fast fünf Meter unter dem Meeresspiegel versunken liegt. Das Wort "MURAKA" bedeutet übersetzt "Koralle" auf Dhivehi und symbolisiert das Leben und Gedeihen der Residenz inmitten der Naturlandschaft des Indischen Ozeans.Mehr über Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi erfahren Sie auf www.waldorfastoriamaldives.com (http://www.waldorfastoriamaldives.com/).Mehr über Conrad Maldives Rangali Island erfahren Sie auf www.conradmaldives.com (http://www.conradmaldives.com/).Über HiltonHilton (NYSE: HLT) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gastgewerbe mit einem Aufgebot (https://www.hilton.com/en/corporate/) von 18 erstklassigen Marken, die über mehr als 6.200 Anwesen mit mehr als 983.000 Zimmern in 118 Ländern und Regionen verfügen. Bei der Erfüllung der Mission des Konzerns, das weltweit gastfreundlichste Unternehmen zu sein, konnte Hilton in seiner 100-jährigen Geschichte mehr als 3 Milliarden Gäste begrüßen, einen Spitzenplatz auf der Liste der weltbesten Arbeitgeber 2019 erreichen und wurde in den Dow Jones Nachhaltigkeits-Indizes 2019 zum globalen Marktführer der Branche ernannt. Mit der Einführung von Hilton CleanStay (https://www.hilton.com/en/corporate/cleanstay/) im Jahr 2020 wurde ein branchenbestimmender Standard für Sauberkeit und Desinfektion in Hotels weltweit etabliert. Mit dem prämierten Treueprogramm Hilton Honors können die 108 Millionen Kunden, die als Mitglied direkt bei Hilton buchen, Punkte für ihre Hotelaufenthalte und Erlebnisangebote sammeln, die man mit Geld nicht kaufen kann. Darüber hinaus kommen sie in den Genuss von Sofortvorteilen einschließlich digitalem Check-In mit Zimmerauswahl, Digital Key und Connected Room. Besuchen Sie newsroom.hilton.com (http://newsroom.hilton.com/) für weitere Informationen und folgen Sie Hilton auf Facebook (https://www.facebook.com/hiltonnewsroom), Twitter (https://twitter.com/hiltonnewsroom), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/hilton), Instagram (https://www.instagram.com/hiltonnewsroom/) und YouTube (https://www.youtube.com/hiltonnewsroom).Über Waldorf Astoria Hotels & ResortsWaldorf Astoria Hotels & Resorts (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwaldorfastoria3.hilton.com%2Fen%2Findex.html&data=02%7C01%7CAllison.Cain%40Hilton.com%7C594caa09b31349afb5c308d6eac55a27%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C636954530670152521&sdata=EL7FCZPHQttgO7v8BsK3xIcS2%2B3SKnPIIxeb1XP99E0%3D&reserved=0) umfasst ein Angebot von 32 kultigen Anwesen, die mit einer unnachgiebigen Hingabe für einen persönlichen Service und kulinarische Expertise ein besonderes Flair an einmaligen und charakteristischen Orten auf der ganzen Welt schaffen. Die Waldorf Astoria Hotels vereinen inspirierende Umgebungen mit dem authentischen und angenehmen Waldorf-Service, den sie ihren Gästen ab dem Augenblick der Buchung bis zum Verlassen des Hotels bieten. Neben den renommierten Hotelangeboten der Marke verfügt Waldorf Astoria über ein erstklassiges Paket von Wohnanlagen, von denen 18 geöffnete oder im Bau befindliche Häuser den Komfort eines Privathauses bieten, kombiniert mit den unübertroffenen Annehmlichkeiten und dem legendären Service von Waldorf Astoria. Waldorf Astoria ist Teil von Hilton, einem weltweit führenden Unternehmen im Gaststättengewerbe. Erleben Sie Waldorf Astoria und buchen Sie unter www.waldorfastoria.com (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.waldorfastoria.com%2F&data=02%7C01%7CAllison.Cain%40Hilton.com%7C594caa09b31349afb5c308d6eac55a27%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C636954530670152521&sdata=qG7XfPW%2FShEFyTt4UaRJhzjrhpwRYrzMMWat7FqZJ7w%3D&reserved=0) oder über die mobile App Hilton Honors (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fhilton-hhonors%2Fid635150066%3Fmt%3D8&data=02%7C01%7CAllison.Cain%40Hilton.com%7C594caa09b31349afb5c308d6eac55a27%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C636954530670162524&sdata=LkRL6%2F8poEjrXDjVJot%2F5Ege6w6Z8%2FCnf6DJKEIX3Q4%3D&reserved=0). Erfahren Sie mehr über die Marke durch einen Besuch auf newsroom.hilton.com/waldorfastoria (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnewsroom.hilton.com%2Fwaldorfastoria&data=02%7C01%7CAllison.Cain%40Hilton.com%7C594caa09b31349afb5c308d6eac55a27%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C636954530670162524&sdata=Qsdn4VhdJAiJpjFnBy%2FPsfROXt7ETHOnHngVGxS6ado%3D&reserved=0) und folgen Sie Waldorf Astoria auf Twitter (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fwaldorfastoria&data=02%7C01%7CAllison.Cain%40Hilton.com%7C594caa09b31349afb5c308d6eac55a27%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C636954530670172517&sdata=J3LVo0mreiLvx74PaLYdtvewbcdFSIicvJKvDEZm02A%3D&reserved=0), Instagram (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fwaldorfastoria&data=02%7C01%7CAllison.Cain%40Hilton.com%7C594caa09b31349afb5c308d6eac55a27%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C636954530670172517&sdata=7K3jGPXFNAOBGgTVvveLZBamKfF80su0GGIuzBpXz74%3D&reserved=0), und Facebook (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwaldorfastoria&data=02%7C01%7CAllison.Cain%40Hilton.com%7C594caa09b31349afb5c308d6eac55a27%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C636954530670182511&sdata=lPUS52VRclOh0rEC9KdcJwGcOXy84h0Nq%2BBi7tXLHH0%3D&reserved=0).Über Conrad Hotels & ResortsMit fast 40 Häusern auf fünf Kontinenten hat Conrad Hotels & Resorts (http://conradhotels3.hilton.com/en/index.html) eine nahtlose Verbindung zwischen modernem Design, führender Innovation und sorgfältig ausgewählter Kunst geschaffen, um den Unternehmergeist des global vernetzten Reisenden zu inspirieren. Conrad ist ein Ort, an dem Gäste Service und Stil nach ihren eigenen Vorstellungen erleben können - und das alles in Verbindung mit der lokalen und globalen Kultur. Buchen Sie bei Conrad unter www.conradhotels.com (http://www.conradhotels.com/) oder über die mobile App Hilton Honors (https://itunes.apple.com/us/app/hilton-hhonors/id635150066?mt=8). 