Bonn (www.anleihencheck.de) - Konnten die Sorgen um den schleppenden Fortschritt in den Verhandlungen um ein neues US-Fiskalpaket sowie die anhaltend hohen Coronavirus-Infektionszahlen den als "sicheren Hafen" geltenden US-Dollar vergangene Woche stützen, erholte sich der EUR/USD gestern im Zuge wieder erstarkter Risikofreude an den Märkten von seinem vergangenen Freitag erreichten Zweimonatstief von 1,16123, so die Analysten von Postbank Research. ...

