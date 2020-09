Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Primärmarktgeschäft nimmt nach einer Woche der Zurückhaltung wieder Fahrt auf, berichten die Analysten der Helaba.Das Land Berlin habe gestern eine 30-jährige Landesschatzanweisung um 250 Millionen Euro zu MS+23 erweitert und die niederländische BNG Bank eine 12-jährige Benchmark. Heute emittiere CADES eine Euro-Benchmark mit einer Laufzeit von gut sieben Jahren. Die fünftgrößte Bank in Japan, Sumitomo Mitsui Trust Bank, führe ab Mittwoch Investorengespräche für einen strukturierten Covered Bond. Derweil lasse die Bausparkasse Schwäbisch Hall mit ihrer Debüt-Emission auf sich warten. Die SURE-Finanzierung stehe ebenfalls in den Startlöchern. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass auf dem EU-Gipfel diesen Donnerstag und Freitag die Modalitäten für den im Juli ausgehandelten Corona-Fonds festgezurrt werden sollten. Dem Vorschlag der deutschen Ratspräsidentschaft zufolge solle der Zugang zu EU-Mitteln von der Rechtsstaatlichkeit abhängig gemacht werden und dies müsse auch für den Corona-Wiederaufbaufonds gelten. ...

