Hannover (www.anleihencheck.de) - Starke Zugewinne an den Aktienmärkten haben bei deutschen Staatsanleihen zunächst für rückläufige Notierungen gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Später sei es dem richtungsweisenden Terminkontrakt Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gelungen, die Kursverluste aus dem frühen Handel wettzumachen. Die weiterhin hohe Zahl von Neuinfektionen in der Corona-Pandemie in Europa habe für Unterstützung gesorgt. US-Staatsanleihen seien gestern wenig verändert geblieben. Von der Konjunkturseite habe es keine bewegenden Nachrichten gegeben. So habe eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten das Geschehen bestimmt. (29.09.2020/alc/a/a) ...

