Wird der DAX im nächsten Jahr 40 statt 30 Aktien umfassen? Durchaus möglich. Denn die Deutsche Börse arbeitet an einem völlig neuen Regelwerk für ihren Leitindex. Den Anstoß dazu gaben der Skandal um Wirecard und die Kritik am Nachfolger des Pleiteunternehmens im Leitindex, Delivery Hero. DAX schon bald mit neuem Regelwerk? Viele Experten haben mit dem Kopf geschüttelt, als Delivery Hero Ende August Wirecard im DAX ersetzt hat. Dem Ruf des DAX deutschen Leitindex hatte es bereits extrem geschadet, dass Wirecard noch lange nach dem Aufdecken des Bilanzskandals im Leitindex bleiben durfte. Und dass ausgerechnet Delivery Hero dafür in den DAX eingerückt ist, finden viele unverzeihlich. Das scheint auch die Deutsche Börse so zu sehen. Sie will bis zum Jahresende dem DAX ein neues Regelwerk verpassen - und ihn eventuell sogar auf 40 Aktien aufstocken. Offiziell heißt es zwar nur, dass "das DAX-Regelwerk derzeit einer vertieften Prüfung unterzogen" wird und die Ergebnisse bis Jahresende bekanntgegeben werden sollen. Erste Überlegungen des zuständigen Gremiums ...

