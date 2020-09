Hamburg (ots) - Der DPV Deutscher Pressevertrieb, eine 100-prozentige Tochter von Gruner + Jahr, und Condé Nast Germany haben eine enge Zusammenarbeit im Vertrieb vereinbart. Vom 1. Oktober an übernimmt der DPV den vollumfänglichen Abo-Vertrieb für die Premiummarken VOGUE, GLAMOUR, GQ Gentlemen's Quarterly und AD Architectural Digest. Mit seinen innovativen Direktmarketingsystemen unterstützt der DPV Condé Nast Germany bei allen Marketingaktivitäten zur Kundengewinnung und -bindung und ist zuständig für Abo-Verwaltung, Kundenservice und Online-Shops.Marco Graffitti, Geschäftsführer DPV: "Condé Nast gibt weltbekannte Magazinmarken heraus, die sich durch Stil und eine anspruchsvolle Leserschaft auszeichnen. Wir freuen uns sehr, diese Premiumtitel nun mit unserem Premiumansatz im Abo-Vertrieb zu unterstützen und sie mit auf die Reise in die Zukunft des modernen Direktmarketings nehmen zu können. Gemeinsam haben wir digital viel vor."Alima Longatti, Executive Director B2C Sales, Condé Nast Germany: "Mit unseren starken Marken VOGUE, GQ, AD und Glamour wollen wir auch künftig noch mehr Abonnenten langfristig begeistern und damit diesen Touchpoint unserer Reader's Journey weiter stärken und ausbauen. Wir freuen uns, den DPV ab sofort als innovativen Partner an unserer Seite zu wissen, um uns auf dem Weg der digitalen Transformation im Direktmarketing zu unterstützen."Pressekontakt:Christine HallerStellv. Leiterin Corporate KommunikationGruner + Jahr GmbHTel: +49 40 3703-7288E-Mail: haller.christine@guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6562/4720002