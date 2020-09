Der neue E-Mobilitäts-Dienst Wheels nimmt den Betrieb in Berlin auf. Seine Leihfahrzeuge sind eine Mischung aus elektrischem Tretroller und E-Bike. Der neue Sharing-Anbieter Wheels startet am Dienstag in Berlin mit zunächst rund 200 Wheels-E-Bikes an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet. Je nach Nachfrage will Wheels die Flotte anpassen. Wie die Wettbewerber nutzt auch Wheels eine App für den Leihvorgang. Wheels-E-Bikes: Sitz-Tretroller mit Rasten Die Fahrzeuge von Wheels unterscheiden sich optisch deutlich von den bisher schon ...

