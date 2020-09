DJ ORWO Net relauncht Eigenmarke myFOTO als progressive Web App

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bitterfeld-Wolfen (pts019/29.09.2020/11:10) - Ab sofort zeigt sich myFOTO von einer ganz neuen Seite. Mithilfe der progressive Web App gestalten Kunden Fotoprodukte nun intuitiv am Smartphone. Das neue Design sorgt für ein frisches, modernes und minimalistisches Erscheinungsbild.

Neues Logo

Das neue Logo unterscheidet sich stark von seinem Vorgänger. Filigrane Linien und eine neue Farbgebung sollen die neue Ausrichtung der Marke auch visuell unterstreichen.

Progressive Web App

Mit der Kombination eines progressiven Online-Shops und eines intuitiven Online-Gestalters, wurde die perfekte responsive Grundlage für myFOTO geschaffen. So passen sich die Webseitenelemente automatisch an das vom Kunden benutzte Endgerät an - egal, ob Smartphone, Tablet oder Desktop - und das sowohl auf der Website als auch im Gestalter. Dank dieser Progressive Web App kann der Kunde zudem nun die Website auf seinem Homescreen speichern und alle Features mobiloptimiert nutzen, ohne sich extra eine App herunterladen zu müssen. "Wir haben unseren Kunden die Möglichkeit geschaffen, von überall und jedem Endgerät Fotoprodukte schnell und mit Freude zu gestalten. Dank unserer Designer, Entwickler und der externen Lösungen bieten wir dem jüngeren Publikum eine auf ihre Interessen abgestimmte, moderne Marke." erklärt Peter Warns, Geschäftsführer der ORWO Net GmbH.

Designs und Produkte Neben der übersichtlichen Informationsarchitektur erleichtert myFOTO mit der zeitgemäßen und nutzerfreundlichen Struktur das Navigieren. Den Usern präsentieren sich nicht nur klassische Fotoprodukte wie Fotobücher und Tassen, sondern auch Neuheiten aus dem Hause ORWO Net wie bedruckbare Mund-Nase-Masken und polygone Wanddekorationen. Dabei sind alle Produkte mit zahlreichen modernen Designs versehen, die der Kunde nach Belieben anpassen kann.

Zu finden ist der neue Webauftritt unter: https://www.myFOTO.de

(Ende)

Aussender: ORWO Net GmbH Ansprechpartner: Stefanie Voit Tel.: +49 3494 369 646 E-Mail: presse@orwonet.de Website: www.orwonet.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200929019 ]

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2020 05:11 ET (09:11 GMT)