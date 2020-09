Der 161. Tag im Grasser-Prozess begann heute mit dem Wahlkampf der Jungen ÖVP im Jahr 2008, in den die Werbeagentur White House involviert war. Bezahlt wurde die Werbung aber nicht von der ÖVP, sondern von der Telekom Austria, was unstrittig ist. Die Bezahlung lief über den Angeklagten Lobbyisten Peter Hochegger bzw. seine Gesellschaft Valora.Mit ihm angeklagt sind in dieser Causa der Lobbyist Walter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...