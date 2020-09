Bechtle-Aktie auf Rekordniveau: Warum neue Allzeithochs hier quasi vorprogrammiert sind

Die Aktie von Bechtle (WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703) gehört weiterhin zu den absoluten Überfliegern an der Frankfurter Börse. Am Montag kletterten die im TecDAX und im MDAX notierten Papiere wieder einmal auf ein neues Rekordhoch.

Seit Jahren auf der Überholspur

Neue Allzeithochs dürften hier in Kürze folgen, denn operativ läuft es für das in Deutschland führende Systemhaus und den europaweit führenden IT-E-Commerce-Anbieter, schon seit Jahren blendend. So legten die Umsatzerlöse beispielsweise im Zeitraum 2013 bis 2019 im Schnitt um 15 Prozent jährlich zu (2019: 5,4 Mrd. Euro). Beim Nettogewinn wurde sogar ein jährlicher Zuwachs von im Mittel 18 Prozent verbucht (2019: 170 Mio. Euro).

Starkes erstes Halbjahr trotz Corona-Krise

Auch die Corona-Pandemie konnte Bechtle nicht vom Wachstumskurs abbringen. Der Umsatz legte im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 2,7 Mrd. Euro zu. Für den Nettogewinn ging es dabei um neun Prozent auf 77 Mio. Euro nach oben.

