Bayer-Aktie: Ist die Zeit jetzt reif? Die Bayer-Aktie befindet sich derzeit auf dem Weg nach unten. So ging es seit dem 6-Monats-Hoch am 24. Juni 2020 (73,64 Euro) in den Keller bis auf aktuell 53,40 Euro. Seit Jahresstart 2020 hat die Bayer-Aktie 25,5% verloren, während in der 3-Jahres-Betrachtung ein Kursverlust von 52% auf der Bayer-Anzeigetafel steht. Im Vorjahr konnte sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...