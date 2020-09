Nach der Vortagesrally haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag Kursgewinne realisiert. Der Dax (DAX 30) fiel am späten Vormittag um 0,70 Prozent auf 12 780,75 Punkte. Mit Kursgewinnen von mehr als drei Prozent war der deutsche Leitindex in die neue Börsenwoche gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...