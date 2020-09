Lenovo hat sein erstes 2-in-1-Convertible unter dem Label Thinkbook vorgestellt. Es lässt sich zum 14-Zoll-Tablet umklappen und bringt einen digitalen Stift mit. Yoga-Thinkbook mit Digitalstift Lenovos neues Convertible mit dem sperrigen Namen Thinkbook 14s Yoga i kann als Notebook und als Tablet in vier Winkeleinstellungen genutzt werden. Das Besondere an dem Gerät ist der mitgelieferte Stylus, der bei Lenovo Smart Pen heißt. Wird der Stift aus dem Gerät gezogen, öffnet sich die Notizen-App automatisch. Wird er im laufenden Betrieb in die Hand genommen...

Den vollständigen Artikel lesen ...