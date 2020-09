Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat am aktuellen Rand keine Anpassungen an ihrer Zinspolitik vorgenommen und bleibt damit auf ihrem bisherigen Kurs, so die Analysten der Nord LB.Der "traditionelle" Leitzins und die Zielrendite für japanische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren seien somit auch weiterhin regelrecht auf dem bisherigen Niveau festgezurrt. Bei den Kaufprogrammen habe es ebenfalls keine Anpassungen gegeben. Die Entscheidungen der Zentralbank in Tokio, welche die Finanzmärkte keinesfalls überrascht hätten, seien einmal mehr nicht einstimmig gefallen. Auch diese Nachricht dürfte aber wohl keine wirklich bahnbrechende Neuigkeit sein. Mit Goushi Kataoka habe ein hochrangiger japanischer Notenbanker am aktuellen Rand wieder einmal für eine Zinssenkung votiert; er bleibe damit aber zumindest zunächst ein einsamer Rufer im Führungsgremium der Bank of Japan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...