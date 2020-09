Nachdem die Varta-Aktie bei 128,00 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt gegen Ende 2019 gesetzt hatte, ging das Papier sukzessive in eine Konsolidierung über, diese reichte bis Mitte März auf 50,50 Euro abwärts. Seitdem herrscht aber wieder ein klarer Aufwärtstrend, dieser brachte sogar ein neues Rekordhoch bei 138,70 Euro zu Beginn dieses Monats hervor. Nur wenig später stellte sich eine zwischengeschaltete Konsolidierung ein, aus derer Varta bereits im Montagshandel zur Oberseite ausbrechen konnte. Allerdings hängt das Papier an dem Horizontalwiderstand von derzeit 123,00 Euro fest. Nur ein nachhaltiger Kursanstieg über dieses Niveau dürfte weiteres Kurspotenzial freisetzen und somit für eine Rallyefortsetzung sorgen. Unterstützend wirkt an dieser Stelle der Support um 109,00 Euro. ...

