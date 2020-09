Unterföhring (ots) --Sky überträgt alle 380 Spiele der Liqui Moly Handball-Bundesliga2020/21 live, den überwiegenden Teil davon exklusiv im deutschenFernsehen -Neben allen Einzelspielen wird Sky die meisten Partien wahlweiseauch in der Sky Konferenz anbieten -Das Sky Experten-Team in der neuen Spielzeit: StefanKretzschmar, Heiner Brand, Pascal Hens und Henning Fritz -Am 1. Spieltag treffen unter anderem der SC Magdeburg auf denBergischen HC (Donnerstag), Nordhorn-Lingen auf die Füchse Berlin(Samstag) und Titelverteidiger THW Kiel auf den HC Erlangen (Sonntag) -Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabeisein Am Donnerstag startet die Liqui Moly Handball-Bundesliga in die neue Spielzeit. Nachdem sich der deutsche Handball am vergangenen Samstag mit dem PIXUM Super Cup zwischen Kiel und Flensburg nach über einem halben Jahr zurückgemeldet hat, startet am Donnerstag die Saison 2020/21 im Oberhaus des deutschen Handballs.Sky wird in der kommenden Spielzeit alle 380 Spiele der Liqui Moly Handball-Bundesliga live übertragen, den überwiegenden Teil davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Aufgrund des Saisonabbruchs wurde die Liga für ihre 55. Spielzeit auf 20 Klubs aufgestockt und wird infolgedessen 74 Spiele mehr als üblich umfassen. Wie auch in den vergangenen Jahren wird Sky alle Einzelspiele live anbieten, die meisten Partien wahlweise auch in der Sky Konferenz.In den Hallen und im Studio setzt Sky in der neuen Spielzeit auf das Team um die Sky Experten Stefan Kretzschmar, Heiner Brand, Pascal Hens und Henning Fritz, die Moderatoren Katharina Kleinfeldt, Jens Westen, Gregor Teicher und Dennis Baier sowie die Kommentatoren Karsten Petrzika, Markus Götz, Florian Schmidt-Sommerfeld und Heiko Mallwitz.Zum Abschluss jedes Spieltags fasst Sky im Magazin "Kompakt" nochmal die Highlights des zurückliegenden Spieltags zusammen. Die Sendung wird in der Regel sonntagabends um 20.30 Uhr auf Sky Sport 1 oder 2 ausgestrahlt. Aber auch alle Handballfans, die noch keine Sky Kunden sind, können bei den Höhepunkten des Spieltags dabei sein, wenn "Kompakt" in der Regel am Sonntag ab 21.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News läuft.Der erste Saisonspieltag am Donnerstag, Samstag und Sonntag liveAm Eröffnungswochenende stehen neun Partien der Liqui Moly Handball-Bundesliga auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr berichtet Sky am Donnerstag von den ersten vier Begegnungen der neuen Saison. Unter anderem treffen dann der SC Magdeburg auf den Bergischen HC (Sky Experte Stefan Kretzschmar, Kommentator: Karsten Petrzika) und der TSV Hannover-Burgdorf auf den TSV GWD Minden (Kommentator: Heiko Mallwitz). Moderatorin Katharina Kleinfeldt führt durch die Konferenz.Das erste "Topspiel am Sonntag" der neuen Saison findet in der Halle des Titelverteidigers statt. Rekordmeister THW Kiel begrüßt zum Auftakt den HC Erlangen. Pascal Hens, Karsten Petrzika und Jens Westen berichten ab 13.00 Uhr live.Direkt im Anschluss daran führt Moderator Gregor Teicher ab 15.25 Uhr durch die Konferenz der drei Nachmittagsspiele. Unter anderem ist dann die SG Flensburg-Handewitt in Wetzlar zu Gast (Sky Experte: Stefan Kretzschmar, Kommentator: Dennis Baier).Abgerundet wird der Saisonauftakt am Sonntag von den Highlights in "Kompakt" ab 20.30 Uhr auf Sky Sport 2 und ab 21.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Handball-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Handball-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 1. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga von Donnerstag bis Sonntag auf Sky Sport:Donnerstag:18.30 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 118.30 Uhr: SC Magdeburg - Bergischer HC live auf Sky Sport 218.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 318.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 418.30 Uhr: TBV Lemgo Lippe - HSC 2000 Coburg live auf Sky Sport 5Samstag:20.15 Uhr: HSG Nordhorn-Lingen - Füchse Berlin live auf Sky Sport 2Sonntag:13.00 Uhr: "Topspiel am Sonntag" THW Kiel - HC Erlangen live auf Sky Sport 215.25 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 215.55 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart live auf Sky Sport 415.55 Uhr: HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 515.55 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen live auf Sky Sport 620.30 Uhr: "Kompakt", die Highlights des Spieltags auf Sky Sport 221.00 Uhr: "Kompakt", die Highlights des Spieltags auf Sky Sport News