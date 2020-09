Unterföhring (ots) -- Neue Sky Marketingkampagne mit Verona Pooth, Franjo, den SöhnenSan Diego, Roccolito und Hündchen Piccolina- Sky Chief Marketing Officer Barbara Haase: "Die Pooths und Sky -das passt perfekt. Die ganze Familie verkörpert die neue Weltvon Sky authentisch, smart und unterhaltsam!"- Breit angelegte Kampagne über alle Kommunikationskanäle hinweg,Start ab 1. Oktober- Bildmaterial: https://we.tl/t-vlLMph0e7q- Link zum ersten Trailer: https://youtu.be/fnwKezBY1bU 29. September 2020 - Familienidylle auf dem Sofa: Verona Pooth zeigt mit ihrem Mann Franjo und den beiden Söhnen San Diego und Roccolito inklusive Hundedame Piccolina, wie das moderne TV-Lagerfeuer mit Sky aussieht - einfach, flexibel und mit dem besten Programm für die gesamte Familie.In sechs Sitcom-Spots der neuen Marketingkampagne mit dem Titel "Die Pooths - Alles einfach auf Sky!" erlebt die ganze Familie ab 1. Oktober im Wohnzimmer der Pooths in privater Atmosphäre die gesamte Programm- und Produktwelt von Sky - und das so einfach und vielfältig wie nie zuvor. Egal ob die neuesten Blockbuster, die besten Serien von Sky und Netflix oder Apps wie YouTube oder Spotify. Und mit der verbesserten Sky Sprachfernbedienung bekommt jeder, was er sich wünscht.Verona Pooth: "Bei uns hat jeder seinen eigenen Kopf, inklusive Zwergspitz Piccolina. Das führt oft zu kleinen Streitigkeiten im Hause Pooth. Aber nicht mit Sky - da kommt jeder auf seine Kosten. Franjo liebt Actionfilme, San Diego schaut die neusten Serien, Roccolito seine Zeichentrickfilme und ich versinke in Romantik pur."Barbara Haase, Chief Marketing Officer bei Sky Deutschland: "Familie Pooth und Sky - das passt. Die gesamte Familie ist authentisch, unkompliziert, smart und sehr unterhaltsam. Sie verkörpert die Sky Welt damit perfekt und vermittelt in unserer neuen Marketingkampagne die Freiheit verbunden mit Entertainment auf ganz authentische und charmante Art und Weise."Die StoryWillkommen bei "Die Pooths - Alles einfach auf Sky". In sechs kurzen Episoden gewähren uns Verona, Franjo, San Diego und Roccolito mit Hundedame Piccolina Einblicke in ihr heimisches Wohnzimmer und in ihr Familienleben rund um Sky.Der Zuschauer ist mit dabei, wenn im Hause Pooth über das Programm diskutiert wird, wenn die beiden Söhne den romantischen Abend der Eltern crashen und wie Verona immer wieder ihre Familie verblüfft. Und das alles verbunden mit der größten Programmvielfalt, flexibel mit monatlich kündbarem Abo nach nur einem Jahr und smart mit der neuen Sprachfernbedienung.Infos zur KampagneDie neue Marketingkampagne wurde inhouse von Sky Creative unter Leitung von Andreas Lechner konzipiert, mit der Produktionsfirma oki films umgesetzt und wird bis Ende November über alle relevanten Kommunikationskanäle breit eingesetzt. Gedreht wurde im Haus der Familie Pooth in Düsseldorf. Regie David Helmut, Kameramann Pierre Bernat. Das Brutto-Media-Budget der Kampagne liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.Link zum ersten Trailer: https://youtu.be/fnwKezBY1bULink zum Making-of: https://youtu.be/kXfvHOz1hBsWeitere Eckdaten:- Start: 1. Oktober, Einsatz bis Ende November- Insgesamt sechs Spots, darunter ein 40-sekündiger Spot und vier30-sekündige Varianten fürs TV- Weitere Maßnahmen: Print, Radio, POS, Digital OOH, Social Media,Online Video, Display- Konzeption und Umsetzung: Sky Creative- Regie: David Helmut- Kamera: Pierre Bernat- Produktion: oki films Sky startet neue Ära: mehr Flexibilität, mehr Auswahl und mehr inklusive für Kunden- Mehr Flexibilität: Kunden können im Rahmen der neuen Preis- undPaketstruktur nach der ersten Vertragslaufzeit auf einMonatsabonnement wechseln- Mehr inklusive: Kunden erhalten jetzt Sky Q mit Sky Go,brillantem HD und dem kompletten Entertainment Paket alsStandard- Mehr Auswahl: Neu- und Bestandskunden wählen aus den gleichenhochkarätigen Programmpaketen- Und alles mit noch mehr exklusiven Inhalten: Sky kündigtekürzlich seine Programmoffensive für eine neue TV Ära an -Verlängerung der Fußball-Bundesliga bis 2025, die Formel 1exklusiv ab 2021 und ein stark erweitertes Entertainmentangebot Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 