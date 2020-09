In den Jahren 1999 und 2004 soll Nikola-Gründer Trevor Milton zwei Frauen sexuell missbraucht haben. Die Vorwürfe kommen, nachdem Milton den E-Truckbauer verlassen hatte. In den vergangenen Wochen lief es eher schlecht für den Wasserstoff- und E-Truck-Hersteller Nikola und seinen Gründer Trevor Milton. Nach schweren Betrugsvorwürfen eines US-Investors, die Milton nicht vollständig ausräumen konnte, verließ der Firmengründer das Unternehmen. Später hieß es, dass Milton das Design für den ersten Nikola-Truck One von einem externen Designer eingekauft haben soll ...

