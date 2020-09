Hannover (www.anleihencheck.de) - Die ökonomische Aktivität im Vereinigten Königreich konnte sich in den vergangenen Wochen spürbar von den volkswirtschaftlichen Kollateralschäden der Coronakrise erholen, so die Analysten der Nord LB.Darauf hätten nicht zuletzt einschlägige Konjunkturindikatoren wie die Einkaufsmanagerumfragen für das Verarbeitende Gewerbe sowie das Dienstleistungssegment hingedeutet. Am aktuellen Rand würden sich jedoch bereits gewisse Abschwächungstendenzen mit Blick auf den Aufholungsprozess offenbaren. Diese würden noch nicht die jüngst zu beobachtenden Anstiege der Infektionsraten in UK beinhalten, sodass die Analysten in der Erwartung wieder strengerer Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus von einem spürbaren Dämpfer für die konjunkturelle Erholung ausgehen würden. Insofern überrasche es auch nicht, dass sich die Fiskalpolitiker für weitere Stützungen positionieren würden. Dabei gerate insbesondere die Planung von Schatzkanzler Rishi Sunak in den Fokus. ...

