Mit der App für digitale kognitive Tests können Benutzer die Verantwortung für ihre Gehirngesundheit übernehmen

Savonix, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale kognitive Gesundheitstests, und Fujitsu Connected Technologies Limited (FCNT), einer der größten japanischen Smartphone-Hersteller, haben Savonix Mobile eine App für digitale kognitive Tests auf dem Raku-Raku Smartphone F-42A vorgestellt.

In Japan leiden mehr als 4,6 Millionen Menschen an irgendeiner Form von Demenz. Bis 2025 soll die Zahl auf etwa 7,3 Millionen Menschen ansteigen oder einer von fünf Japanern ab 65 Jahren. Die japanische Regierung hat im vergangenen Jahr angekündigt, die Zahl der Demenzfälle bei Personen ab 70 Jahren in den nächsten sechs Jahren um 6 Prozent zu senken.

Mit Savonix Mobile, das auf dem Raku-Raku-Smartphone F-42A vorinstalliert ist, können Benutzer ihre Kognition in acht Gehirnfunktionen wie Exekutivfunktion, Arbeitsgedächtnis und Impulskontrolle testen. Benutzer erhalten sofort Testergebnisse innerhalb der App und können Maßnahmen zur Verwaltung ihrer kognitiven Gesundheit ergreifen. Savonix Mobile erkennt 93 Prozent der Fälle an auftretender leichter kognitiver Beeinträchtigungen. Aus diesem Grund ist das Testen der Kognition eine gute Möglichkeit, die Gesundheit Ihres Gehirns im Laufe der Zeit zu überwachen. Jüngste Studien, die auf der diesjährigen internationalen Konferenz der Alzheimer-Vereinigung im Juli vorgestellt wurden, zeigten, dass bis zu 40 Prozent der Demenzerkrankungen durch eine Änderung der Lebensgewohnheiten, wie Ernährung, Rauchen, Alkoholkonsum und Schlaf, verhindert werden können. Das Verständnis für die Risiken Ihrer Lebensweise kann Ihnen helfen, klügere Entscheidungen über die Gesundheit des Gehirns zu treffen.

Das Raku-Raku-Smartphone wird auch einen Schrittzähler und andere wichtige vorinstallierte Gesundheitsanwendungen enthalten, die den Benutzer in seinem Bemühungen um die Erhalt und Verbesserung seiner Gesundheit unterstützen sollen.

"Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit FCNT, da dadurch einfache und genaue kognitive Tests in die Hände von Menschen gelangen, die diese benötigen. Dies ist wirkungsvoll und stimmt mit der weltweiten Führungsrolle Japans und japanischer Unternehmen wie FCNT bei der Prävention von Demenz überein", sagte Dr. Mylea Charvat, Gründerin und CEO von Savonix. "Unsere digitale kognitive Bewertungsplattform ermöglicht es Menschen, ihre Gehirngesundheit regelmäßig zu bewerten und zu überwachen und Lebensstilratschläge zu integrieren, um das Wohlbefinden des Gehirns zu verbessern."

"Es ist uns eine große Freude, unser Raku-Raku-Smartphone F-42A mit der Savonix Mobile App auszustatten", sagte Katsumi Takada, President Representative Director bei FCNT. "Diese Einführung ermöglicht Dienste, die die Aufrechterhaltung der Gehirngesundheit und die Verringerung des Demenzrisikos für Benutzer unterstützen. Wir erwarten, dass dies die Menschen für ihre Gesundheit sensibilisiert und ihnen hilft, ein gesünderes Leben zu führen."

Über Savonix

Savonix ist ein weltweit führendes Unternehmen für kognitive Gesundheit und bietet die einzige neuropsychologische Plattform auf dem Markt. Savonix bietet digitale kognitive Gesundheitslösungen und ermöglicht Gesundheitsdienstleistern, Kostenträgern und Forschern, Ergebnisse zu bewerten und zu nutzen, um die Gesundheits- und Behandlungsergebnisse zu verbessern. Das Savonix Cognitive Assessment wurde von klinischen Neuropsychologen und Experten für digitale Gesundheitstechnologie entwickelt und ist ein genaues, zugängliches und erschwingliches Tool, das auf alle Mobilgeräten heruntergeladen werden kann. Um mehr über Savonix zu erfahren, besuchen Sie Savonix.com.

Über Fujitsu Connected Technologies

Fujitsu Connected Technologies Limited wurde im Februar 2016 durch die Abspaltung des Mobilfunkgeschäfts von Fujitsu Limited gegründet. Um eine Zukunft zu schaffen, in der Menschen ihr Leben in aller Ruhe leben können, verbindet FCNT Menschen, Dinge und Dienstleistungen auf bequemere Weise mit transzendentalen Ideen und fortschrittlichen Technologien. FCNT ist führend bei der Integration von Gesundheitstechnologien in Mobiltelefone, seit 2003 das weltweit erste Mobiltelefon mit Schrittzähler eingeführt wurde. Weitere Details finden Sie unter https://www.fujitsu.com/jp/group/fcnt/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200929005048/de/

Contacts:

Savonix

Reynald Hiole

+1 415 919 7421

rhiole@savonix.com