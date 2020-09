ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Societe Generale auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Bei einer weltweiten Umfrage der UBS unter Bankkunden im Juli hätten vier Prozent der Befragten in Frankreich gesagt, dass sie wegen der Corona-Pandemie eine Ratenzahlung ausgelassen hätten, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in am Dienstag vorliegenden Studie. Dies passe zu den sehr geringen Auswirkungen, welche die Banken für das französische Privatkundengeschäft im zweiten Quartal berichtet hätten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 06:20 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000130809

