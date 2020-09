Exakt Anfang 2018 markierte Jungheinrich mit dem Höhepunkt der weltwirtschaftlichen Aktivität bei 42,94 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt und ging anschließend in einen sauberen Abwärtstrend über. Zunächst ging es bis Anfang 2019 in den Bereich von 18,00 Euro abwärts, die Corona-Krise verstärkte diesen Effekt auf nahezu zehn Euro. Doch seit Mitte März herrscht schon wieder eine dynamische Aufwärtsbewegung, im Sommer gelang es über den mittelfristigen Abwärtstrend zu springen und in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements um 30,00 Euro zuzulegen. Seit gut zwei Monaten pausiert der Wert in diesem Bereich, sammelt aber innerhalb einer Rechteckkonsolidierung offenbar Kräfte für einen weiteren Kurssprung. Aber erst über dem 38,2 % Fibo werden tatsächlich mittelfristige Long-Signale ...

