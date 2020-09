An der Börse in Warschau notiert seit heute der Online-Händler Allegro. Der Börsengang (klick hier) mit österreichischer Beteiligung spülte 2,3 Milliarden US-Dollar in die Kassen und ist damit das größte IPO der polnischen Geschichte. Insgesamt wurden 213,5 Millionen Aktien für 43 Zloty (sind 9,38 Euro) platziert. Bei der Platzierung geholfen haben auch die Global Equity Teams der Erste Group Bank ...

