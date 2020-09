Unterföhring (ots) -Großes Opening beim Deutschen Comedypreis am Freitag, 2. Oktober, inSAT.1. Comedian Luke Mockridge eröffnet die Preisverleihung live ausKöln vor den Superstars der Deutschen Comedy-Szene. U.a. im Saal:Martina Hill, Klaas Heufer-Umlauf, Katrin Bauerfeind, Mirja Boes,Guido Cantz, Olli Dittrich, Bernhard Hoëcker, Faisal Kawusi, JohannKönig, Ingolf Lück, Michael Mittermeier, Max Giermann, Bülent Ceylanund Ralf Schmitz. Anschließend übergibt Luke an Laudatoren und Gäste,die durch einen ganz besonderen Comedy-Abend führen - mit vielenÜberraschungen für die Zuschauer im Saal und zu Hause.Wer bekommt den Preis als "Beste Komikerin"? Wer wird "BesterKomiker"? Und wer sahnt die weiteren Preise ab? Zum ersten Mal in derGeschichte des Deutschen Comedypreises werden alle zehn Kategorienvon den Zuschauern verliehen. Unter www.deutscher-comedypreis.de kanndas Publikum noch bis zur letzten Minute online und während derLive-Show telefonisch für seine Favoriten stimmen und die Preisträgerfestlegen.Selbstverständlich werden alle Hygienemaßnahmen und aktuelleEmpfehlungen des Robert Koch Instituts an diesem Abend umgesetzt."Der Deutsche Comedypreis" ist eine Veranstaltung des Cologne ComedyFestivals und wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1produziert.Weitere Informationen zu "Der Deutsche Comedypreis" imSAT.1-Presseportal unter http://presse.sat1.de"Der Deutsche Comedypreis " - am Freitag, 2. Oktober 2020, um 20:15Uhr live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: ComedypreisProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR Show & ComedyTina LandTel. +49 89 9507-1192Tina.Land@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-MetzgerTel. +49 89 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4720312