Fast 40 Prozent Kursanstieg in wenigen Wochen. Es sieht momentan danach aus, dass wir in Baumwolle das fünfte "lower High" seit Juni 2018 machen - egal wie die Trendlinien gezogen werden, momentan könnte erst einmal "oben" gewesen sein und ein Kursrutsch einsetzen. Diese Konstellation machen wir uns Kombination mit dem ALGO-GT Signal, den Commitments-of-Traders-Daten und der Saisonalität zu nutze. Wir befinden uns aktuell in einem überkauften Bereich uns ein Short-Einstieg erscheint uns interessant. ...

