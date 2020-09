Trendbruch In der abgelaufenen Woche wurde das Wertpapier der Bank of America aufgrund eines Trendbruchs auf der Short-Seite etwas näher beleuchtet. In den ersten Tagen ging es auch planmäßig abwärts, nun läuft ein Pullback in die entgegengesetzte Richtung. Amübergeordneten Verkaufssignal ändert dies vorerst aber nichts, weitere Abschläge sind zuerwarten und können über das vorgestellte Faktor Zertifikat Short auf Bank of America WKN VP66AP gehandelt werden. Das Ziel stellt weiter die Marke um 20,10 ...

