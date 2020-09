DJ ESET erweitert sein Sport-Werbeengagement - BVB-ChampionPartner ist mit TV-Bandenwerbung bei Bayern München gegen Borussia Dortmund dabei

Jena/Dortmund/München (pts029/29.09.2020/14:00) - "Grau ist alle Theorie - entscheidend is auf'm Platz", das wusste schon BVB-Legende Adi Preißler. Und wer als Titelverteidiger erneut siegen möchte, braucht dabei nicht nur schnelle Stürmer, sondern vor allem eine starke Abwehr, die den Kasten sauber hält. Als ChampionPartner von Borussia Dortmund drückt ESET seiner Elf am morgigen Spieltag in München kräftig die Daumen. Erstmals wird der europäische IT-Security-Hersteller dabei außerhalb des Signal Iduna Parks mit TV-Bandenwerbung prominent vertreten sein.

"Seit der vergangenen Saison sind wir stolzer ChampionPartner von Borussia Dortmund. Wir sehen unser Engagement dabei nicht nur als Sponsoring, sondern vielmehr als echte Partnerschaft", so Holger Suhl, Country Manager der ESET Deutschland GmbH. "Wer gewinnen will, muss sich dabei zu jeder Zeit auf einen starken Rückhalt verlassen können. Genau deshalb unterstützen wir die BVB-Elf am morgigen Tag."

Der europäische IT-Security-Hersteller ist aber nicht nur Sponsor des Dortmunder Traditionsklubs, sondern zugleich als Sicherheitspartner für den Schutz der IT-Infrastruktur verantwortlich.

# EureLiebeIstSicher: Mehr zur Partnerschaft auf: https://www.eset.de/bvb

