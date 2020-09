Mainz (ots) -Woche 40/20Mittwoch, 30.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.25 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des WohlstandsUSA 20197.10 ZDF.reportageDer AustauschcopEin US-Polizist in HamburgDeutschland 20177.40 Die Erde - Unruhiger PlanetTsunamis, Vulkane und WetterextremeUSA 20178.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.30 Vulkane in NeuseelandDas fruchtbare ErbeNeuseeland 20199.10 Vulkane in NeuseelandSchöpfung und ZerstörungNeuseeland 20199.55 Big PacificDer gewaltsame OzeanUSA 201810.40 Big PacificDer geheimnisvolle OzeanUSA 201811.25 Big PacificDer leidenschaftliche OzeanUSA 201812.10 Big PacificDer gierige OzeanUSA 201812.55 Geniale RivalenFlugzeuge - Brüder Wright gegen CurtissUSA 201613.35 Geniale RivalenRaketen - Von Braun gegen KoroljowGroßbritannien 201814.20 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRaketenGroßbritannien/Deutschland 201915.05 Terra XPioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten FlugDeutschland 201615.50 Terra XPioniere: Siegeszug der DüsenjetsDeutschland 201216.35 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikFlugzeugGroßbritannien/Deutschland 201917.20 Mythos ConcordeWettlauf am HimmelGroßbritannien 2018(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:1.25 Mythos ConcordeTriumph und TragödieGroßbritannien 20182.10 Terra XPioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten FlugDeutschland 20162.55 Terra XPioniere: Siegeszug der DüsenjetsDeutschland 20123.40 Geniale RivalenFlugzeuge - Brüder Wright gegen CurtissUSA 20164.20 Geniale RivalenRaketen - Von Braun gegen KoroljowGroßbritannien 2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4720374