Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen, freut sich, eine strategische Lieferpartnerschaft mit der Drugs for Neglected Disease Initiative (DNDi) bekannt zu geben, eine gemeinschaftliche, auf die Bedürfnisse der Patienten ausgerichtete, gemeinnützige Organisation für Arzneimittelforschung und -entwicklung, die neue Behandlungsmethoden für vernachlässigte Krankheiten entwickelt, für die Bereitstellung eines CpG-Oligonukleotids als Teil einer Kombinationstherapie zur Behandlung von kutanen Leishmaniasis-Infektionen. Dieses Projekt wird durch den Global Health Innovative Technology (GHIT) Fund unterstützt.Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Aji Bio-Pharma CpG-D35 herstellen, eine Klasse von CpG-Oligonukleotiden, die eine starke immunstimulierende Wirkung haben. CpG-D35 wird zur Stimulierung der angeborenen Immunantwort bei Patienten als Ergänzung zu Chemotherapien bei der Behandlung von komplizierter kutaner Leishmaniose (CL) und post-kala-azarer dermaler Leishmaniose (PKDL) eingesetzt, wobei persistierende parasitäre Infektionen schwer entstellende und stigmatisierende Hautläsionen verursachen."Wir freuen uns, mit DNDi bei diesem Oligonukleotid zusammenarbeiten zu können und sie in ihren Bemühungen zu unterstützen, dieses die Lebensqualität verbessernde Therapeutikum für Menschen mit Leishmaniose zu entwickeln und anzubieten", sagte Noriyasu Kataoka, Quality Manager & President, Ajinomoto Bio-Pharma Services Osaka. "Wir freuen uns, unserem Kunden ein vertrauenswürdiger und innovativer Partner zu sein und gleichzeitig unser Engagement für die Verbesserung der Gesundheit der Menschheit zu bekräftigen."Mehr als eine Milliarde Menschen sind weltweit dem Risiko einer Leishmaniose ausgesetzt, die durch Sandfliegenbisse übertragen wird. Die kutane Leishmaniose ist die am häufigsten eingereichte Erkrankung mit jährlich etwa einer Million neuer Fälle. Die dermale Leishmaniose nach Kala-Azar ist eine Komplikation der viszeralen Leishmaniose, die Monate oder Jahre nach Abschluss der Behandlung auftreten kann."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Ajinomoto Bio-Pharma Services für die Bereitstellung eines vielversprechenden neuen Therapeutikums zur Behandlung der kutanen Leishmaniose", sagte Dr. Byron Arana, Leiter des Programms für kutane Leishmaniose bei DNDi. "Mit dieser Partnerschaft setzen wir unser Ziel fort, sichere und wirksame kutane Leishmaniase-Therapeutika zu entwickeln und bereitzustellen."Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma ServicesAjinomoto Bio-Pharma Services ist ein voll integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, das umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung, cGMP-Herstellung und aseptische Abfüllung von APIs und Zwischenprodukten für kleine und große Moleküle anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine breite Palette innovativer Plattformen und Fähigkeiten für präklinische und Pilotprogramme bis hin zu kommerziellen Mengen, einschließlich der Corynex® Proteinexpressionstechnologie, Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Arzneimittelkonjugationen (ADC), hochwirksame APIs (HPAPI), Biokatalyse, Herstellung im kontinuierlichen Fluss und mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services ist bestrebt, ein hohes Maß an Qualität und Service zu bieten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Weitere Infos: www.AjiBio-Pharma.comInformationen zu DNDiAls gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsorganisation arbeitet DNDi an der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für Menschen, die mit vernachlässigten Krankheiten leben, insbesondere Leishmaniose, Schlafkrankheit (menschliche afrikanische Trypanosomiasis), Chagas-Krankheit, Filarieninfektionen, Myketom, pädiatrisches HIV und Hepatitis C. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 hat DNDi acht neue Behandlungsmethoden entwickelt, darunter neue Arzneimittelkombinationen für Leishmaniose, zwei fest dosierte Malariamittel und DNDis erste erfolgreich entwickelte neue chemische Substanz, Fexinidazol, für die Behandlung beider Stadien der Schlafkrankheit. Weitere Informationen unter dndi.orgInformationen zu GHIT FundDer GHIT Fund ist ein internationaler öffentlich-privater Partnerschaftsfonds (PPP) mit Sitz in Japan, an dem die japanische Regierung, mehrere Pharmaunternehmen, die Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) beteiligt sind. Der GHIT Fund investiert und verwaltet ein F&E-Portfolio von Entwicklungspartnerschaften, die auf vernachlässigte Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und vernachlässigte tropische Krankheiten abzielen, von denen die verletzlichen und unterversorgten Bevölkerungsgruppen der Welt betroffen sind. Der GHIT Fund mobilisiert die japanische Industrie, Hochschulen und Forschungsinstitute, um in Zusammenarbeit mit globalen Partnern neue Medikamente, Impfstoffe und Diagnostika gegen Malaria, Tuberkulose und vernachlässigte Tropenkrankheiten zu entwickeln. Weitere Informationen über GHIT Fund finden Sie unter https://www.ghitfund.org/.